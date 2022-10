Peste 500 de milioane de persoane trăiesc cu această infecție cu transmitere sexuală Herpesul genital este infecția cu transmitere sexuala cea mai frecventa, care nu treburie ignorata. Potrivit estimarilor Organizației Mondiale a Sanatații, la nivel global, aproape 500 de milioane de persoane traiesc cu virusul Herpes simplex de tip 2 (HSV-2), care este la originea celei mai raspandite boli cu transmitere sexuala. Mai mult, persoanele infectate cu HSV-2 prezinta un risc de trei ori mai mare de a face infecția cu HIV și de expunere la acest virus. Inițial, infecția cu HSV-2 se observa, in principal, la adolescent sau adultul tanar, subliniaza doctorul Milpied intr-un articol din… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia legata de coronavirus ramane o urgența sanitara la nivel global, dupa trei ani de la declanșarea acesteia, a anunțat directorul general al Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. 18 experți independenți insarcinați de OMS au abordat, recent, pentru prima data …

- Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a declarat miercuri ca un studiu clinic dedicat vaccinurilor ce ar avea potentialul sa combata varianta Sudan a virusului Ebola, care a provocat o epidemie in Uganda, ar putea sa inceapa peste cateva saptamani,…

- Omenirea nu s-a aflat mai niciodata intr-o pozitie atat de buna pentru a pune capat pandemiei de COVID-19 care a dus la moartea a milioane de persoane incepand cu sfarsitul anului 2019, a afirmat directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, potrivit AFP,…

- Cel putin 17 milioane de europeni au suferit de tulburari pe termen lung legate de COVID in 2020 si 2021, potrivit unei estimari publicate, marti, de biroul pentru Europa al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), care a facut apel la o mai buna ingrijire a bolnavilor, relateaza AFP, preluata de Agerpres.…

- Cel putin 17 milioane de europeni au suferit de tulburari pe termen lung legate de COVID in 2020 si 2021, potrivit unei estimari publicate marti de biroul pentru Europa al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), care a facut apel la o mai buna ingrijire a bolnavilor, relateaza AFP. Aceasta cifra reprezinta…

- 10 septembrie este declarata de ONU ziua internaționala a prevenirii sinuciderii Accidentele de mașina, tuberculoza, violența și sinuciderile sunt primele patru cauze ale morții tinerilor, conform unui studiu din 2019, cel mai recent disponibil, al Organizației Mondiale a Sanatații. Astazi, 10 septembrie,…

- Medicii au confirmat apariția unui nou virus in China. Numit ”Langya”, el s-ar transmite de la animale la oameni și ar prezenta caracteristici asemanatoare coronavirusului, transmit agențiile de presa internaționale. In China, medicii au tras un semnal de alarma dupa ce au detectat un nou virus. Botezat…

- Prima doamna a Ucrainei, Olena Zelenska, a declarat pentru BBC ca intreaga țara este „sub stres constant”. Afirmațiile Primei Doamne a Ucrainei vin la cateva ore dupa ce au fost raportate mai multe atacuri cu rachete in țara, inclusiv in regiunea Kiev. „Suntem sub stres constant din 24 februarie…”,…