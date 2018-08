Peste 500 de copii imigranti veniti ilegal in SUA sunt in continuare detinuti de autoritatile americane, la trei saptamani dupa o decizie a justitiei care obliga guvernul federal sa reuneasca familiile separate, potrivit unor documente judiciare date publicitatii vineri, relateaza AFP. Dintre cei 565 de minori incredintati Oficiului de relocare a refugiatilor (ORR), care tine de Ministerul Sanatatii si al Serviciilor Sociale, 24 au 5 ani sau mai putin. Potrivit ORR, parintii a 366 dintre cei 565 de copii nu se mai afla in SUA. Parintii a 154 de copii au declarat la randul lor ca nu vor sa fie…