Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgența emite o a doua hotarare, in cursul aceleiași seri, modificand-o pe prima in mod substanțial. Creșele și after school-urile pot funcționa, universitațile decid singure cum organizeaza cursurile, doar gradinițele și școlile se inchid de marți…

- Belgia introduce de luni, ora 23.59, starea de asediu, care cuprinde inclusiv o interdicție de deplasare pe timpul nopții. Belgia pierde controlul asupra celui de-al doilea val de pandemie de coronavirus și este foarte aproape de a fi copleșita de un „tsunami” de infecții, a declarat ministrul sanatații…

- Sute de imobile din București continua sa nu aiba apa calda din cauza avariilor la rețelele de temoficare, anunța Termoenergetica. In Sectorul 1 sunt afectate 124 de imobile, dintre care șase...

- Sistemul de energie termica a Capitalei este in colaps, lucru care s-a vazut in aceasta vara, cand bucurestenii nu au avut apa calda, spune Claudiu Cretu, administratorul special al Electrocentrale Bucuresti (Elcen). El arata ca solutia este fuziunea dintre Elcen si Termoenergetica, in paralel cu investitii…

- Biroul Electoral Central (BEC) s-a reunit in sedinta luni, de la ora 12.00, iar pe ordinea de zi figureaza mai multe sesizari de frauda electorala, printre care si unele formulate de PSD Bucuresti, PSD Sector 1 si PSD Sector 6, dar si contestatii de prin mai multe zone ale tarii formulate si de PMP,…

- Autoritatea Electorala Permanenta informeaza ca organizeaza un program electoral de observare a alegerilor locale, cu participare internationala, care se va desfasura exclusiv in ziua alegerilor din data de 27 septembrie. Potrivit unui comunicat al instituției, reprezentantii misiunilor diplomatice,…

- Medicii și asistentele de la Spitalul CF Witting, spital suport COVID-19, au ieșit in strada, reclamand condițiile nefavorabile de lucru și lipsa sporurilor promise de Guvern. Cadrele medicale de la Spitalul Witting acuza ca nu au echipamente și ca in spital nu exista epidemiologi, astfel ca unitatea…

- Protestele continua in Bulgaria și duminica. Mii de persoane cer demisia Guvernului bulgar, acuzandu-l de corupție. Duminica, protestatrii și-au sporit presiunea, instaland tabere de corturi pe șosele, in centrul capitalei Sofia, dar și pe drumul Blagoevgrad, blocand astfel ruta principala spre Grecia,…