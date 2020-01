Stiri pe aceeasi tema

- Bilantul deceselor in urma inundatiilor grave si a alunecarilor de teren care au afectat capitala Indoneziei si zonele invecinate in prima zi a acestui an a crescut la 43, a anuntat vineri agentia nationala pentru situatii de urgenta, citata de DPA. Regiuni din Jakarta si din jurul capitalei…

- Ploile torentiale, care au lovit capitala Indoneziei si regiunea din jur in noaptea dintre ani, au dus la inundatii soldate cu cel putin 9 morti si mii de evacuati, conform unui anunt dat publicitatii miercuri de autopritatile indoneziene, transmite Reuters. “Incepand de azi, la ora (locala) 16:00,…

- Inundatiile care au afectat regiunea Jakarta au provocat moartea a cel putin 23 de persoane, existand riscul ca bilantul sa se agraveze, a anuntat joi Agentia pentru gestionarea dezastrelor din aceasta tara, potrivit AFP. Cel mai recent bilant mentiona 18 persoane decedate in urma ploilor…

- Cel puțin trei persoane au murit și mii de case au ramas fara curent electric din cauza inundațiilor care au lovit sud-vestul Franței, incepand de vineri, transmite cotidianul Le Figaro, citat de Mediafax.Inundațiile au facut prapad in sud-vestul Franței. Trei persoane, una in varsta de 70 de ani, alta…

- Cel puțin cinci persoane, dintre care trei salvatori care interveneau cu un elicopter pentru ajutorarea sinistraților au decedat in urma inundațiilor puternice și ploilor torențiale produse duminica in regiunea de sud-est a Franței, informeaza Le Figaro, potrivit Mediafax.Inundațiile de duminica,…

- Patru persoane au murit duminica dupa inundatiile cu care s-e confrunta regiunile din sud-estul Frantei incepand de vineri, provocand pagube majore, au anuntat autoritatile locale, potrivit Reuters, anunța MEDIAFAX.