- Peste 50.000 de turisti au petrecut weekend ul de 1 Mai la malul marii, conform estimarilor realizate de Corina Martin, presedinte de onoare al Resto Constanta. Resto Constanta estimeaza ca primul weekend pe litoral a adus peste 50.000 turisti in statiunile de la malul marii. Asa cum am estimat, vremea…

- Operatorii din turism apreciaza ca 30.000 de turisti sunt in acest weekend pe litoral, atrasi de festivaluri si de vremea buna, mai putin insa decat in alti ani. Si zonele de balneo si de munte s-au vandut sub nivelul asteptarilor, in timp ce cele mai vandute destinatii externe au fost Egipt, Bulgaria,…

- Jandarmii valceni au fost solicitați, ieri, prin apel 112 de catre un barbat cu privire la faptul ca impreuna cu alți patru prieteni, printre care și un minor, s-au ratacit in zona Valea Mosorosii din munții Capațanii. Jandarmii montani au pornit imediat catre locul indicat de apelant, alegand cel mai…

- Politologul clujean Horia Lupu a facut o analiza a motivelor pentru care Putin a pornit conflictul cu Ucraina.Redam mai jos analiza politologului clujean, Dr. Horia Lupu:S-a scremut muntele.... și a nascut un șoarece. Scuze, dar așa suna zicala.E vorba desigur de muntele puterii militare ruse (parte…

- Eliminarea vacantei de iarna din luna februarie a avut ca efect scaderea numarului de turisti pe partiile de schi cu aproximativ 70% in prima saptamana a acestei luni, comparativ cu perioada similara a anului trecut, potrivit unui comunicat remis miercuri de Asociatia Transportatorilor pe Cablu din…

- Directorul și managerul unei agenții de turism din Capitala au fost reținuți pentru 72 de ore. Aceștia sunt invinuți ca au prejudiciat cel puțin 42 de clienți cu peste doua milioane de lei.

- "Muntele" de deseuri medicale asociate COVID-19 prezinta riscuri pentru sanatate si pentru mediu, a declarat marti Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), solicitand masuri pentru a reduce in special utilizarea manusilor. Organizatia Mondiala a Sanatatii a analizat intr-un nou raport cele aproape 87.000…