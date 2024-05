Stiri pe aceeasi tema

- Numarul total al copiilor din Romania care aveau ambii parinti plecati la munca in strainatate era, la sfarsitul lunii decembrie 2023, de 9.758, cu 2.211 mai putini comparativ cu situatia de la finele anului anterior, conform datelor centralizate de Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor…

- Cu ocazia celebrarii Zilei NATO, muzica militara a Academiei Forțelor Aeriene „Henri Coanda” va susține un concert de muzica de promenada in Piața Tricolorului din Brașov, duminica, 7 aprilie, in intervalul orar 16.00 – 17.00. De asemenea, incepand cu ora 20.00, un detașament alcatuit din studenți din…

- O familie de antreprenori americani, Anthony & Sons Bakery, cu sediul in New Jersey, a deschis recent brutaria The Avocado Bread Company, care produce paine din avocado, folosind și ingrediente inovative. Painea este obținuta din fructe de avocado coapte și un amestec de guacamole ( sos pe baza de avocado…

- In perioada 01-31.03.2024, la ghișeul de primiri cereri al Serviciului Public Comunitar de Pasapoarte Brasov au fost depuse 3601 de cereri de eliberare a pasapoartelor (cu 306 mai multe decat in luna februarie 2024), din care: 3394 solicitari pentru pasapoarte simple electronice; 207 solicitari pentru…

- In luna februarie 2024, au fost depuse aproape 3.000 de cereri de eliberare pentru pasapoarte, cu 450 mai multe decat in luna ianuarie, transmite Prefectura Brasov . In perioada 01-29.02.2024, la ghișeul de primiri cereri al Serviciului Public Comunitar de Pasapoarte Brasov au fost depuse 3295 cereri…

- Amprentele folosite de utilizatori pentru autentificarea pe smartphone-uri si alte dispozitive pot fi recreate pe baza sunetelor pe care acestea le emit in momentul in care ating ecranele, transmite News.ro. Avertizarea vine din partea unei echipe de cercetatori americani si chinezi, care tocmai au…

- Bitcoin a crescut miercuri la un nou maxim de peste doi ani, capitalizarea sa de piata revenind la peste 1.000 de miliarde de dolari, deoarece succesul in crestere al ETF-urilor spot pentru bitcoin din SUA a marit interesul investitorilor, transmite CNBC, conform News.ro. Criptomoneda emblematica era…

- In etapa a 3-a a fazei a 2-a din Liga Naționala la baschet masculin, Corona Brasov a jucat, in aceasta seara, la Oradea. Gazdele s-au impus cu 98-87, pe sferturi 29-26, 29-20, 23-20 si 17-21. Braṣovenii antrenați de Ionuț Biscoveanu au evoluat curajos in primul sfert, pe terenul uneia dintre cele mai…