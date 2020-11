Peste 38.000 de masini Ford Mustang au probleme cu pedala de frana! Se poate rupe in mers

Stiri pe aceeasi tema

- România are în acest moment doua probleme grave - pandemia de COVID-19 și "un parlament dominat de un PSD care și-a pierdut orice legitimitate și care trage permanent frâna de mâna", susține președintele Klaus Iohannis, care a pledat din nou, marți seara, pentru organizarea…

- Președintele Societații Romane de Anestezie și Terapie Intensiva, prof. dr. Șerban Bubenek a precizat ca Societatea pe care o conduce a atras de mai mult timp atenția ca vor aparea probleme cu aprovizionarea cu Remdesivir, dar nu a primit niciun raspuns. „Pe 7 august a aparut un nou protocol…

- Tehnicianul echipei Dinamo, Cosmin Contra, a declarat, vineri, ca jucatorii sai sunt pregatiti sa se ridice la inaltimea unui derbi cu FCSB, despre care afirma ca are cel mai valoros lot din Romania, potrivit news.ro.Citește și: Nelu Tataru: ‘Nu putem limita aceasta crestere decat respectand…

- Raportul Comisiei Europene privind situatia statului de drept in statele Uniunii Europene identifica probleme privind independenta justitiei in Romania, recomandand si eficientizarea actiunilor de combatere a coruptiei. „In Romania, reformele controversate introduse in perioada 2017-2019, care au impact…

- Liderul USR Dan Barna i-a felicitat luni pe caștigatorii alegerilor locale, care fac parte din formațiunea pe care o conduce. El a mai ținut sa vorbeasca și despre alianțele pe care le va face la nivelul consiliilor, dupa aflarea rezultatelor finale, precizand ca vor fi fermi pe principiile pe care…

- Regele Harald V al Norvegiei, in varsta de 83 de ani, a fost internat astazi de dimineața devreme din cauza „dificultaților respiratorii”, a spus palatul regal, care a subliniat ca nu este Covid-19, potrivit HotNews. Pe tron ​​de mai bine de 29 de ani, Harald, o figura unificatoare in țara sa, a mai…

- Pe langa echinocțiul de toamna, eveniment care influențeaza și zodiile, s-au format cinci aspecte astrale importante. Principalul este cel tensionat de careu intre Mercur din Balanța și Saturn retrograd din Capricorn. Zodiile Berbec, Rac, Balanța și Capricorn pot fi ținta unor vești mai puțin placute,…

- Un incident tragic a avut loc la Piatra Neamț! Un tanar a fost strivit in bancomat de o șoferița, dupa ce femeia a incurcat pedala de franca cu accelerația! Iata in ce stare se afla victima!