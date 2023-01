Stiri pe aceeasi tema

- Peste 500 de firme din Brașov și-au suspendat activitatea in primele 11 luni ale anului trecut, dintre care peste 60 doar in luna noiembrie. Numarul firmelor care si-au suspendat activitatea in primele 11 luni din 2022 a fost de 13.528, in crestere cu 16,58% comparativ cu aceeasi perioada din 2021,…

- Capitala si judetele Cluj si Timis se afla in top in ceea ce priveste nivelul salariului mediu net, in aceste zone salariul mediu fiind de 4000 de lei, conform unui comparator salarial implementat de platforma eJobs. La polul opus se afla judete precum Gorj, Vaslui, Mehedinti, Bacau sau Ialomita,…

- Posturile din IT au fost cel mai bine platite in 2022, cu o medie a salariului net de 6.000 de lei/luna, urmate de cele in project management, cu o valoare medie lunara de 5.000 de lei/net, si de cele din domeniul bancar, cu un castig mediu net de 4.300 de lei, reiese din Indexul salarial, publicat…

- „Potrivit datelor Salario, comparatorul salarial marca eJobs, judetele cu cele mai mari salarii in 2022 au fost Bucuresti, cu o medie salariala neta de 4.500 de lei; Cluj, cu 4.100 de lei, Timis (4.000 de lei), Sibiu, Brasov, Iasi si Ilfov – fiecare cu cate 3.500 de lei net. Aproape identic arata si…

- Numarul inmatricularilor de persoane fizice si juridice a crescut, in primele zece luni ale acestui an, cu 2,53%, comparativ cu perioada similara din 2021, pana la 132.616, din care 99.230 sunt societati cu raspundere limitata (SRL), conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului…

- Numarul firmelor dizolvate a crescut cu 20,72%, in primele noua luni din acest an, pana la 26.679, fata de 22.100 in aceeasi perioada din 2021, conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC), potrivit Agerpres.Cele mai multe dizolvari au fost inregistrate in Bucuresti,…

