Peste 340.500 de persoane programate în etapa a doua de vaccinare Peste 340.500 de persoane programate in etapa a doua de vaccinare România are contractate suficiente doze de vaccin anti COVID-19 pentru a vaccina pâna la finalul lunii septembrie peste 10 milioane de oameni, iar din trimestrul al doilea numarul de doze livrate va creste semnificativ, dau asigurari responsabilii pentru Campania Nationala de Vaccinare. Acum, în cea de-a doua etapa de vaccinare, functioneaza aproximativ 300 de centre de imunizare, însa numarul acestora va creste pe masura ce în tara vor ajunge mai multe doze de vaccin. În etapa… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol: romania-actualitati.ro

