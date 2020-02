Peste 3.000 de cadre medicale din China au fost infectate cu noul coronavirus

Stiri pe aceeasi tema

- Masuri draconice la Beijing, in incercarea de a opri epidemia de pneumonie virala provocata de coronavirus. De astazi, toți cei care se intorc in capitala Chinei trebuie sa intre in carantina. Se pot izola acasa, timp de 14 zile.

- Autoritatea pentru Sanatate Publica din provincia chineza Hubei a anunțat ca 242 de persoane au murit miercuri din cauza epidemiei de coronavirus, ceea ce înseamna ca numarul total de decese la nivel mondial se ridica acum la 1.357, informeaza CNN, citat de Mediafax. Dintre acestea, 1.355…

- In ziua in care decesele generate de epidemia de coronavirus au sarit de 1.000, iar imbolnavirile au depașit 42.000, autoritațile din China au lasat fara funcții mai mulți inalți oficiali, acuzați ca au gestionat prost epidemia.Șeful Comisiei de Sanatate din Hubei, provincia chineza a carei capitala…

- Numarul noilor cazuri confirmate cu noul coronavirus, inregistrate in China, in afara provinciei Hubei, a scazut in ultimele 7 zile cu 42%, a anunțat Mi Feng, purtator de cuvant al Comisiei Naționale de Sanatate din China (NHC). Scaderea arata ca mecanismul comun de prevenire și control al epidemiei…

- Noul coronavirus a ucis 908 persoane in China continentala, unde numarul celor infectati a depasit 40.000, potrivit bilantului dat publicitatii luni de autoritati, care confirma totodata o anumita stabilizare in progresia epidemiei, transmite AFP. Nouazeci si sapte de decese noi au fost raportate in…

- Mai multe variante de tratament sunt studiate in prezent pentru noul coronavirus aparut in China, contra caruia nicio terapie nu a fost inca dovedita, a indicat vineri un expert de la Institutul National de Sanatate si Cercetari Medicale (INSERM) din Franta, citat de AFP. ''Trei strategii se…

- Expertii chinezi spun ca au pus la punct un kit de detectare rapida, care poate releva prezenta noului coronavirus într-o perioada scurta de timp, cuprinsa între 8 si 15 minute, a transmis agentia Xinhua, citata de EFE."Kitul este de o înalta sensibilitate, este usor de folosit…

- Autoritațile din Romania susține ca decizia Organizației Mondiale a Sanatații (OMS) nu le-a luat prin surprindere, iar masurile ce se impun sunt deja puse in practica. Evoluția epidemiei declanșate de noul coronavirus aparut in China a determinat OMS sa se intruneasca ieri intr-o noua ședința, in…