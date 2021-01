Statele Unite ale Americii au depasit 22 de milioane de cazuri de COVID-19 inregistrate de la inceputul epidemiei. La nivel global, numarul total de cazuri de infectare a depașit 90 de milioane. Boala cauzata de noul coronavirus continua sa se raspandeasca rapid, sambata fiind inregistrate, in SUA, 269.623 noi cazuri si 3.656 de decese. Astfel, numarul total de infectari din SUA a ajuns la aproape 2,7 milioane, iar cel de decese la peste 318.000. SUA este pe primul loc in lume la ambii indicatori. Majoritatea cazurilor au fost consemnate in Comitatul Los Angeles, in California, unde peste 889.000…