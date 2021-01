Ministerul francez al Agriculturii a anunțat, marți, ca pentru a opri raspandirea gripei aviare in crescatorii, peste 200.000 de rațe au fost sacrificate, iar alte 400.000 vor avea aceeași soarta, relateaza Agerpres.Șeful serviciului veterinar, Loic Evain, a declarat ca aproape 100.000 de rațe au fost sacrificate in interiorul focarelor de gripa aviara identificate, in timp ce 104.000 au fost sacrificate preventiv in zonele din jurul focarelor. Ultimul bilanț al Ministerului Agriculturii, dat publicitații duminica, arata ca Franta avea 61 de focare de gripa aviara. foto: EPA„Au mai ramasaproape…