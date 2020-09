Peste 20 de persoane au decedat după prăbușirea unui avion militar Peste 20 de pasageri, printre care studenti ai unei scoli militare, si-au pierdut viata dupa ce un avion militar s-a prabușit in seara zilei de vineri. Mai bine de 20 de persoane au decedat si alte doua „au fost grav ranite” in urma prabusirii unui avion militar in apropiere de Harkov, in estul Ucrainei. Conform celui mai recent bilanț al ministerului de interne de la Kiev, dat publicitații in aceasta dimineața, au fost descoperiți „22 de morti si doua persoane grav ranite”. „Cautarile pentru gasirea altor persoane continua” a indicat viceministrul Anton Gherascenko. Un total de 28 de persoane… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

