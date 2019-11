Stiri pe aceeasi tema

- Peste 20 de presedinti de organizatii PSD sunt prezenti luni seara la intalnirea informala convocata de liderul PSD Buzau, Marcel Ciolacu, presedinte al Camerei Deputatilor, au declarat, pentru AGERPRES, surse politice.Intalnirea are loc la doar o zi dupa ce presedintele PSD, Viorica Dancila,…

- Greii din PSD stabilesc planul debarcarii Vioricai Dancila de la șefia partidului. Marcel Ciolacu vrea ca de marti, dupa CEx -ul PSD sa preia interimar șefia partidului pana la organizarea congresului. In plus, Marcel Ciolacu vrea sa propuna o conducere colectiva a PSD, cu 5 presedinți executivi.…

- Președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a postat luni, pe Facebook o declarație prin care atrage atenția ca rezultatul este unul dezastruos pentru PSD și ca partidul are nevoie de un nou început. Declarația vine în contextul în care Ciolacu își dorește șefia PSD dupa…

- PSD a finalizat numaratoarea paralela și se confirma dezastrul. In multe dintre județele dominate ani buni de ”grei” ai PSD s-au pierdut alegerile in fața celor de la PNL.Citește și: BOMBA - Liviu Dragnea NU a fost lasat sa voteze, deși nu ii sunt interzise drepturile electorale/DOCUMENT…

- Prezidențiale 2019 – primul tur. Alegerile in care nu a pierdut nimeni in Politic / on 12/11/2019 at 12:59 / In pofida celor care aveau așteptari exagerate sau care aruncau pe piața procente inventate ca strategie de campanie, primul tur al alegerilor prezidențiale nu a adus surprize evidente și…

- In aceste momente are loc prima sedinta CEx a PSD dupa ce guvernul Dancila a fost demis. Semnalul luptei interne a fost dat inca de dimineata dupa ce mai multi lideri ai partidului s-au intalnit fara Viorica Dancila. Aceasta din urma declara ulterior: „Sper sa nu fie o noua miscare pucista”. De alta…

- Liderul PSD Viorica Dancila s-a plans apropiatilor ca Marcel Ciolacu, presedintele Camerei Deputatilor, si Paul Stanescu, liderul PSD Olt, au sabotat negocierile cu parlamentarii ALDE si ProRomania pentru a respinge motiunea de cenzura a Opozitiei, sustin surse politice pentru Adevarul. Dancila il acuza…