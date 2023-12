Stiri pe aceeasi tema

- Fanii prezenți pe Arena Naționala la Dinamo - FCSB 0-1 au creat o atmosfera spectaculoasa, dar și probleme, folosind de-a lungul partidei mai multe torțe și petarde. Dupa Derby de Romania, Jandarmeria a emis un comunicat prin care anunța primele sancțiuni date ultrașilor. Astfel, s-au dat 32 de amenzi,…

- Polițiștii locali pe linie au sanctionat, in ultima saptamana. 19 locații cu șantiere sancționate cu amenzi de 45.000 de lei. Au aparut si primele amenzi date asociatiilor de locatari care n-au respectat colectarea selectiva a deșeurilor. Polițiștii locali din cadrul Serviciului Protecția Mediului au…

- O școala performanta este acea școala in care profesorii și personalul nedidactic sunt respectați și motivați sa exceleze. Romania are la dispoziție, pentru anul școlar 2023-2024, peste doua miliarde lei din fonduri externe nerambursabile pentru decontarea primelor de cariera didactica și primelor de…

- Ieri, 23 octombrie 2023, polițiștii și jandarmii din județul Alba au continuat acțiunile, in sistem integrat, pentru combaterea faptelor de natura penala și contravenționala și pentru prevenirea incidentelor care ar putea afecta liniștea cetațenilor din județ. In cadrul activitaților desfașurate, au…

- Senatul a adoptat tacit proiectul legislativ prin care comercianții vor putea verifica varsta persoanelor care cumpara țigari și bauturi alcoolice. Proiectul de lege a fost adoptat fara dezbatere de Senat, insa Camera Deputaților va avea votul decisiv. „Este important sa ne asiguram ca cei care cumpara…

- Mare atenție! Toți șoferii vor fi sancționați in cazul in care nu vor respecta aceasta regula cand se afla in trafic. Conducatorii auto care vor incalca aceste prevederi legislative risca amenzi usturatoare. Foarte mulți dintre participanții in trafic pot considera acest lucru banal. Citește…

- In ultimele 48 de ore, au fost efectuate 62 de actiuni si controale, iar pentru neregulile constatate, politistii de la imigrari au aplicat 84 de sanctiuni contraventionale, valoarea lor fiind de 12.900 de lei Potrivit Inspectoratului General pentru Imigrari IGI , in ultimele 48 de ore, au fost efectuate…

- Politistii prahoveni au actionat, timp de trei zile ( 8-10 septembrie a.c.), pe doua paliere: prevenirea și descurajarea faptelor comise cu violența, a situațiilor de risc și pentru combaterea consumului de droguri, precum si pentru combaterea principalelor cauze generatoare de accidente. In primul…