Peste 1.500 de oameni, la slujba de la Mănăstirea Gorovei, în Botoșani Una dintre cele mai mari manastiri din județul Botoșani a primit, in noaptea de Inviere, 1.500 de credincioși la slujba. Slujba a fost ținuta de un sobor de 6 preoți condusa de parintele Teofil, starețul manastirii. In ciuda numarului mare de participanți, Poliția și Jandarmeria au organizat circuite și au vegheat respectarea masurilor de siguranța, astfel ca oamenii au stat distanțați, au format grupuri numai daca erau familii, iar majoritatea purtau corect maștile de protecție. De altfel, doi jandarmi amplasați la intrarea in curtea manastirii au permis accesul doar credincioșilor care au avut… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

