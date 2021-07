Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 150 de persoane au fost ucise in peste 400 de atacuri armate care au avut loc in SUA in weekendul trecut, in care țara a sarbatorit Ziua Naționala. Marile orașe din SUA se confrunta cu o creștere a criminalitații violente, potrivit datelor compilate de organizația Gun Violence Archive, relateaza…

- Un avion militar care transporta 85 de persoane s-a prabusit duminica in sudul Filipinelor, a declarat seful fortelor armate de la Manila, transmite AFP. Cauzele nu sunt inca elucidate. Pana in prezent, 15 persoane au fost salvate din aeronava cuprinsade flacari, un C-130, care s-a prabusit in timpul…

- Cel puțin 17 oameni, printre care pirotehniști și agenți de poliție, au fost raniți joi in Los Angeles, SUA, dupa ce un camion plin cu peste doua mii de kilograme de artificii a sarit in aer. Deși explozia a fost controlata de geniști, vehiculul special conceput nu a facut fața deflagrației care a zguduit…

- Mai multe localitați din județul Neamț au fost grav afectate de inundații, in urma ploilor torențiale. Zeci de oameni au fost evacuați din locuințe inundate, mii de de case sunt fara curent electric și au fost blocate drumuri din cauza aluviunilor. Majoritatea localitatilor din judetul Neamt au fost…

- Vaccinarea din Piața Obor care a avut ca bonus o porție de mici cu muștar a fost un adevarat succes. Aproape 1436 de persoane s-au imunizat sambata și duminica. Aglomerația la vaccinarea cu mici a ajuns și in preasa americana. Practic 42 de persoane s-au vaccinat pe ora in centrul deschis in Piața Obor.…

- Patru persoane au fost ranit intr-un accident rutier produs, marți, pe DN 1, la ieșire din București spre Ploiești. Potrivit Antena 3, doua persoane au fost transportate la Spitalul Elias, iar alte doua la Spitalul Floreasca. Printre victime se afla și o gravida in varsta de 34 de ani. Patru ambulanțe…

- Un numar de 18.000 de persoane au fost vaccinate pana la ora 20:00 in cele doua locatii unde se desfasoara Maratonul Vaccinarii – Editia Bucuresti, Sala Palatului si Biblioteca Nationala. Astfel, 11.296 persoane au fost vaccinate la Sala Palatului si 6.704 au fost vaccinate la Biblioteca Nationala a…

- Ministerul Sanatații a anunțat, joi, ca o tulpina indiana a coronavirusului a fost confirmata in Romania muncitori aflați in Colonia Bod din județul Brașov. Este vorba despre opt persoane sosite din India. Cinci persoane au fost confirmate cu infecția SARS-CoV-2, iar alte trei persoane sunt testate…