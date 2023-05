Stiri pe aceeasi tema

- Un cetatean strain, cu resedinta in Romania, a fost retinut pentru 24 de ore, iar apoi plasat in control judiciar, el fiind cercetat pentru trafic de droguri de risc dupa ce a fost prins in flagrant avand in autoturismul sau 1,1 kilograme de cannabis, iar de la locuinta sa din Marghita au fost ridicate…

- Un cetațean strain a fost depistat pe malul Prutului, in timp ce incerca in mod clandestin sa treaca frontiera moldo-romana. Barbatul a fost reținut in flagrant, ca urmare a valorificarii unei informații operative, obținute de catre polițiștii de frontiera ai Direcției regionale Nord in comun cu ofițerii…

- In seara zilei de 30 aprilie a.c., in jurul orei 21:30, politistii din cadrul Politiei Orasului Costesti au fost sesizati, prin S.N.U.A.U. 112, cu privire la faptul ca, intr o locuinta din localitatea Barla, este posibil ca trei persoane sa fie inconstiente, intrucat nu raspund apelurilor apartinatorilor.…

- Potrivit datelor furnizate de Politia Judeteana Arges, politistii au intervenit, duminica seara, la locuinta unei familii din localitatea Barla, dupa ce in jurul orei 21:30 rudele celor care locuiau acolo au sunat, reclamand ca acestia nu raspund apelurilor telefonice.Dupa ce au intrat in casa, politistii…

- Un barbat s-a aruncat, sambata, in gol de la etajul 7 al unui bloc situat pe strada Mihai Viteazul din municipiul Deva. In urma impactului cu solul, barbatul a decedat, transmite Replica Hunedoara.„Politistii ajunși la fața locului, au constatat ca, este vorba despre un barbat in varsta de 37 de ani,…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au descoperit intr-un autoturism condus de catre un cetațean ucrainean, pe sensul de intrare in Romania, un pistol cu gaze Makarov calibru 4,5 mm și 269 de proiectile aferente. In data de 1 aprilie, in jurul orei 20.45, polițiști de frontiera din cadrul…

- Polițiștii de frontiera de la Nadlac II au depistat peste 17.000 pachete de medicamente contrafacute la controlul unei autoutilitare conduse de un cetațean german care s-a prezentat la ieșirea din țara. Valoarea acestora este aproximata la 370.000 de euro. „Politistii de frontiera din cadrul Punctului…

- Aproximativ 30 de kilograme de canabis, 3,1 kilograme de substanțe susceptibile a avea efecte psihoactive și 92 de grame de hașiș au fost confiscate in urma unor percheziții facute joi in județele Bistrița-Nasaud și Maramureș. Potrivit IPJ Bistrița-Nasaud, polițiștii și procurorii DIICOT au facut joi…