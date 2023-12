Spectacol cu focuri de artificii, zeci de mii de luminițe de Craciun și concerte Fuego și Gașca Zurli in cele 5 zile de distracție din Parcul Drumul Taberei West Side Christmas Market a fost votat, in 2022, cel mai frumos targ de Craciun din Romania și a atras 1 milion de vizitatori West Side Christmas Market, targul de Craciun organizat de UNTOLD UNIVERSE in parteneriat cu Primaria Sectorului 6 a atras peste 140.000 de vizitatori in weekend-ul de deschidere. Au fost 5 zile de sarbatoare care au inceput cu un spectacol de deschidere grandios cu focuri de artificii, cu sute de mii de luminițe de…