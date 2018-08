Peste 1,2 milioane de romani si-au facut pasaport de la inceputul anului

Peste 1,2 milioane de pasapoarte au fost eliberate, in perioada ianuarie - august, cu 24 la suta mai mult decat in perioada similara a anului trecut, au anuntat, marti, reprezentantii Ministerului Afacerilor Interne (MAI).



Acestia au precizat ca de la 1 septembrie programul ghiseelor va reveni la normal, iar punctele de lucru ale Trezoreriei din sediile din mall-urile Plaza Romania si ParkLake din Bucuresti isi vor inceta activitatea.



Potrivit MAI, peste 1.285.000 de pasapoarte au fost eliberate in perioada ianuarie - august 2018, cu 24% mai mult decat in aceeasi perioada a…