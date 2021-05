Peste 105.000 de persoane vaccinate în ultimele 24 de ore Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anuntat, marti, ca au fost vaccinate peste 105.000 de persoane de la ultima raportare si s-au inregistrat 103 reactii adverse comune. Potrivit CNCAV, de la ultima raportare au fost vaccinate 105.844, dintre care 87.497 cu Pfizer, 7.221 cu Moderna, 7.745 cu AstraZeneca si 3.381 cu Johnson&Johnson. 66.894 de persoane au primit rapelul. Dela debutul campaniei de vaccinare au fost imunizate 3.711.304 persoane, dintre care 2.489.792 au primit si rapelul. De la ultima raportare au fost inregistrate 103… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

