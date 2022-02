10.871 de persoane s-au vaccinat in ultimele 24 de ore, potrivit bilanțului transmis, luni, de CNCAV. Cifrele sunt in creștere fața de ziua de duminica cand s-au imunizat doar 7.391 de persoane. Din totalul persoanelor vaccinate in ultima zi, numai 2.040 sunt cu prima doza, 2.871 cu rapelul și 5.957 cu doza booster. Totodata, din numarul total de doze administrate, 103 au fost Pfizer Pediatric. In total, de la inceputul campaniei de vaccinare, in Romania au fost imunizate un numar de 8.087.698 persoane, iar 8.007.956 au primit schema completa. De asemenea, 2.447.132 de persoane au fost vaccinate…