Peste 1.000 de migranţi instalaţi în faţa prefecturii regiunii Ile-de-France din Paris au fost evacuați Cele in jur de 1.000 de persoane fara adapost, in majoritatea lor migranti, care se instalasera de miercuri in fata sediului prefecturii regiunii Ile-de-France la Paris pentru a cere solutii de cazare a lor au fost evacuate sambata dimineata, relateaza AFP. In jurul orei locale 07.00 (05.00 GMT), agenti ai primariei Parisului si ai prefecturii au ajuns in parcul Andre-Citroen, in sudul capitalei, pentru a evacua corturile, sub supravegherea de la distanta a politiei si in prezenta voluntarilor unor ONG-uri. Persoanele fara adapost, in marea lor majoritate venite din Afganistan… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

