Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de mii de credincioși sunt așteptați anul acesta la pelerinajul de Rusaliile Catolice de la Șumuleu Ciuc, considerat cel mai mare de acest fel din Europa Centrala si de Est. Manifestarile religioase vor debuta in aceasta seara iar forțele de ordine vor fi la datorie. Peste 700 de jandarmi, polițiști…

- In acest sfarsit de saptamana, jandarmii tulceni se vor asigura ca toate manifestarile din spatiul public se vor desfasura in conditii de siguranta. Astfel, maine, jandarmii vor asigura masurile de ordine publica pe timpul slujbei religioase oficiate la Basilica paleo crestina din localitatea Niculitel,…

- Sunt sume platite de stat pentru lunile martie și aprilie prin intermediul inspectoratelor pentru situații de urgența. In județul Mureș s-au decontat in martie 167.000 de lei pentru persoanele fizice și juridice care au cazat refugiați ucrainieni, iar in aprilie suma a crescut la aproape 750.000 de…

- Și la acest sfarșit de saptamana jandarmii vranceni, alaturi de polițiști vor acționa pentru siguranța cetațenilor, cu ocazia desfașurarii manifestarilor din spațiul public, dupa cum urmeaza: – Vineri, 20 mai, pe stadionul Milcovul din Municipiul Focșani, se va desfașura partida de fotbal din cadrul…

- Și la acest sfarșit de saptamana jandarmii vranceni, alaturi de polițiști vor acționa pentru siguranța cetațenilor, cu ocazia desfașurarii manifestarilor din spațiul public, dupa cum urmeaza: – Vineri, 20 mai, pe stadionul Milcovul din Municipiul Focșani, se va desfașura partida de fotbal din cadrul…

- Numarul interventiilor jandarmilor harghiteni pentru indepartarea ursilor din zonele locuite a crescut usor, in ultima perioada, oamenii semnaland prezenta acestor animale in interiorul mai multor localitati, aproape de zonele impadurite. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Jandarmi…

- Jandarmii din Alba vor asigura masurile de ordine publica la evenimentele culturale și sportive din weekend: Recomandari pentru cetațeni Jandarmii din Alba vor asigura masurile de ordine publica la evenimentele culturale și sportive din weekend: Recomandari pentru cetațeni In acest sfarsit de saptamana,…

- Peste 100 de jandarmi harghiteni vor fi prezenți zilnic in acest sfarșit de saptamana, la manifestarile prilejuite de Sarbatorile Pascale, ale credincioșilor de rit catolic și Duminica Floriilor, a credincioșilor de rit ortodox. Inspectoratul de Jandarmi Județean Harghita va asigura masurile de ordine…