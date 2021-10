Stiri pe aceeasi tema

- „Impreuna sa fim luptatori pentru viața și bunastarea omului și pentru dezvoltarea comunitaților locale din Romania și din Republica Moldova” In calitate de președinte al Comisiei pentru Administrație Publica și Amenajarea Teritoriului din Camera Deputaților, deputatul PSD de Argeș Simona Bucura-Oprescu…

- S-a stins din viața unul dintre cei mai șarmanți soliști din muzica romaneasca, Dorin Anastasiu. In urma cu mai bine de 50 de ani, artistul scria istorie pe scena Cerbului de Aur. Alaturi de Angela Similea, reprezenta Romania la festivalul de la Brașov și caștiga trofeul "Cerbul de argint". Artistul…

- Grupul de Comunicare Strategica a transmis ca, in ultimele 24 de ore, la nivel național au fost raportate 4.004 cazuri noi de persoane infectate cu coronavirus, fiind efectuate 19.673 de teste RT-PCR și 24.935 teste rapide antigenice. Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au…

- Muzeul Abandonului, primul muzeu-forum digital si participativ, precum si Campania publica de colectare a obiectelor marturii despre viata copiilor abandonati in institutiile de protectie ale Romaniei, va fi lansat de asociatia Q-Arts. Obiectele vor fi colectate in format digital si vor sta la baza…

- Romania incepe triada partidelor decisive pentru calificarea la Turneul Final de la anul din Qatar. Primul adversar al tricolorilor va fi naționala Islandei, pe care aceștia o vor infrunta la Reykjavik, joi 2 septembrie de la 21:45. ...

- Romania a participat cu trupe in Afganistan inca din anul 2002 și a pierdut in toata aceasta perioada 27 de militari. Alți 200 au fost raniți pe taramul talibanilor. Printre cei 27 de eroi care și-au pierdut viața acolo, s-a aflat și Vasile Claudiu Popa, din Alba Iulia. S-a intamplat in data de 22 septembrie…

- Criticile lui Dacian Cioloș la adresa președintelui Iohannis și la adresa liberalilor primesc o replica pe masura. Dupa ce s-a aflat ca liderul USR PLUS susține ieșirea de la guvernare, președintele PNL Iași il compara pe Cioloș cu Ciolacu. Deputatul Alexandru Muraru afirma ca Dacian Cioloș…

- Sambata dimineața, foarte devreme in Romania, Ovidiu Ionescu și Bernie Szocs intra in concurs la dublu mixt, la tenis de masa. Ii au pe partea lor de tablou pe favoriții chinezi, dar spera sa dea lovitura la Tokyo Pe 24 iulie, cea mai plina zi pentru romanii de la Olimpiada, intra in competiție la tenis…