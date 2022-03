Peste 1 milion de lei vor ajunge la Spitalul Filantropia pentru dotarea secției de terapie intensivă neonatală Bebelusii din Oltenia care au nevoie de terapie intensiva dupa nastere vor avea sanse mai mari de recuperare datorita unei investitii de peste 1 milion de lei pentru dotarea Sectiei de Neonatologie a maternitatii Filantropia din Craiova. Proiectul este implementat de Asociația „Dincolo de Azi” si finanțat prin Fondul Viața pentru Nou-Nascuti, un program inițiat și susținut de Fundația Vodafone Romania. „Cand am devenit mama, am vizitat sectia de terapie intensiva pentru nou-nascuti din spital și am ințeles ce inseamna lipsuri de care poate depinde supravietuirea unui bebelus. Inainte sa ies din… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

