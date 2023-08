Pesta porcină a dat iama în Tulcea Pesta porcina a intrat in Tulcea. Directia Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentara (DSVSA) a inregistrat in ultimele saptamani 12 focare de pesta porcina africana (PPA), primele din acest an, pe fondul evolutiei bolii in judetele vecine si a nerespectarii regulilor de preventie de catre proprietarii animalelor, potrivit directorului institutiei, Mitica Tuchila. El a declarat pentru AGERPRES ca focarele s-au inregistrat incepand cu jumatatea lunii trecute si ca numarul animalelor sacrificate este de circa 100, cele mai multe focare, respectiv cinci, fiind semnalate in satul Visina. „Nu… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

