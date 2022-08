Stiri pe aceeasi tema

- Compania rusa Gazprom a sustinut vineri ca livrarea de catre Canada in Germania, in loc de Rusia, a unei turbine destinate gazoductului Nord Stream 1 este neconforma contractului, declaratie care sugereaza o accentuare a divergentelor dintre Moscova si Berlin asupra deciziei Rusiei de a diminua volumul…

- Fluxurile de gaze rusești prin conducta Nord Stream 1 sunt sunt așteptate sa reporneasca la timp, joi, dupa finalizarea lucrarilor de intreținer, au declarat pentru Reuters doua surse care cunosc planurile de export.Conducta, care reprezinta mai mult de o treime din exporturile rusești de gaze naturale…

- Tranzitul gazului rusesc prin Ucraina a ajuns in luna iunie la un minim istoric, cu un volum de 334 de milioane de metri cubi pe zi, a anuntat vineri compania OGTSOU care administreaza reteaua de gazoducte ucrainene si care a acuzat un ”șantaj gazeifer” din partea Moscovei, relateaza AFP. Astfel, conform…

- Ucraina se opune predarii de catre Canada a unei turbine catre compania ruseasca Gazprom, controlata de stat, pentru livrari de gaze naturale Germaniei, intrucat gestul ar incalca sanctiunile impotriva Rusiei, a declarat, joi, pentru Reuters, o sursa din Ministerul Energiei din Ucraina. Purtatorul de…

- Presedintele Klaus Iohannis a ajuns la Kiev, impreuna cu președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Olaf Scholz si premierul italian Mario Draghi. Liderii s-au urcat impreuna la bordul unui tren special. „Ma aflu astazi la Kiev, alaturi de Președintele francez Emmanuel Macron,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Olaf Scholz si premierul italian Mario Draghi s-au urcat impreuna la bordul unui tren special cu destinatia Kiev, relateaza media italiene si germane, citate de AFP si Reuters. Cei trei lideri s-au urcat la bordul acestui tren special in Polonia…

- Compania rusa Gazprom a declarat marți ca a limitat capacitatea de furnizare a gazului catre Europa prin gazoductul Nord Stream 1 din cauza intarzierii unor lucrari de reparații, potrivit Reuters . Gazprom nu mai exporta gaze spre vest prin Polonia, prin conducta Yamal-Europa, dupa sancțiunile impuse…

- Fostul cancelar german Gerhard Schroder, apropiat al lui Vladimir Putin, a anuntat marti ca nu va face parte din consiliul de administratie al gigantului rus Gazprom, informeaza AFP. „Am renuntat cu mult timp in urma la o numire in consiliul de administratie al Gazprom. Am informat si compania”, a spus…