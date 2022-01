Pescarii din Bihor sunt atât de supăraţi pe cormorani, încât au ieșit în stradă Zeci de pescari din municipiul bihorean Beius au iesit in strada, duminica, 2 ianuarie, cerand masuri pentru combaterea cormoranilor si a exploatarilor de balast care distrug fauna piscicola, dar si impotriva conducerii locale a AJVPS care ar fi transformat organizatia intr-o afacere de familie. Doru Ivan, organizator al protestului, a explicat ca pescare nu au acces la informatii. „Vrem sa stim pentru ce dam banii, unde se duc, vrem membri in comitet si sa se angajeze inca un paznic piscicol, pentru ca bani sunt de la aproape 1.300 de pescari”, a explicat Ivan, atragand atentia ca, in conditiile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Marius Șumudica nu-i poate salva pe galben-negri, care au mai cazut un loc. Sunt pe 19. Al 7-lea meci la rand fara victorie, cinci infrangeri și un dublu 0-0. Nici suporterii nu-l mai vor pe antrenorul roman! Malatya e ca un vulcan care poate erupe in orice clipa. Fara victorie din 22 octombrie, Marius…

- Un incendiu a izbucnit la un imobil din Constanta, pe 16 decembrie, la ora 00:58 Pompierii au intervenit prompt si au declarat Planul Rosu la 1:52 Imaginile de pe camerele de supraveghere ale unui imobil surprind doua persoane care fugeau de la fata locului la cateva secunde inainte de producerea incendiului…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a propus, in cadrul hotararii de prelungire a starii de alerta, masuri de relaxare pentru perioada sarbatorilor. Printre acestea se numara eliminarea restricțiilor de circulație, renunțarea șl masca in spațiile publice deschise neaglomerate sau accesul…

- „Vom avea o presiune suplimentara datorata acestei tulpini Omicron și cred ca fiecare trebuie sa ințelegem ca e responsabilitatea pe care o avem de a ne proteja personal și pe cei cu care intram in contact”, a declarat Alexandru Rafila, duminica, dupa ședința de urgența in contextul confirmarii tulpinii…

- Polițiștii tuturor secțiilor de poliție urbana și rurala din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca au demarat ieri, incepand cu ora 11.00, acțiuni de informare și responsabilizare a cetațenilor, dar și de verificare a noilor prevederi, statuate in vederea prevenirii și combaterii efectelor pandemiei…

- Profesorul Dan-Ioan Manastireanu, singurul specialist in medicina de dezastru din Romania, a oferit guvernantilor un plan cu masuri care poate fi aplicat in 7 zile. Varianta actuala a CNSU are o componența "inadecvata", mai spune medicul. „In ultimele zile am discutat cu cativa colegi din…

- Profesorul Dan-Ioan Manastireanu, singurul specialist in medicina de dezastru din Romania, sustine ca in țara noastra trebuie luate masuri foarte drastice in incercarea de a opri pandemia de coronavirus. Totodata, medicul susține ca autoritațile romane nu au apelat la expertiza sa de cand a inceput…

- Milionarul Dan Petrescu si familia sa si-au pierdut viata in accidentul aviatic care a avut loc duminica la Milano. La bordul avionului se aflau in total opt persoane, dintre care niciuna nu a supravietuit. Avionul s-a prabusit peste o cladire aflata in curs de renovare in zona San Donato, Milano.