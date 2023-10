Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele nopți, au fost atacuri constante ale rușilor asupra porturilor ucrainene de pe Dunare, chiar la granița țarii noastre. O echipa Digi24 a ajuns pe malul Dunarii și a stat de vorba cu oamenii. Dupa explozia de la inceputul saptamanii, localnicii din Plauru spun ca nu se mai simt in siguranța…

- Nou atac rusesc cu drone pe Dunare. Sunt distrugeri și morți in districtul Izmail, anunța ucrainenii. Un angajat al unei intreprinderii agricole a fost ucis și au fost avariate infrastructura portuara și agricola, spune guvernatorul regiunii.

- Premierul Ciolacu, alaturi de cațiva miniștri, s-au dus la Bruxelles ca sa-i convinga pe europeni ca gaurile din buget sunt din cauza razboiului din Ucraina și ca e bine sa fie „iertate”. Romania a sperat sa isi reduca deficitul la 4,4% din PIB, dar banca centrala a tarii a proiectat recent un deficit…

- Pescarii, grupurile de lobby și ecologiștii trag un semnal de alarma cu privire la riscurile legate de creșterea in timpul verii a numarului de specii invazive care se reproduc rapid, precum crabul albastru. Crabii fac ravagii in plasele de pescuit, relateaza AP.

- Tensiunile din regiunea Dunarii continua sa escaladeze, dupa ce Rusia a atacat din nou porturile ucrainene Reni și Izmail, intr-o noua runda de explozii devastatoare. Imaginile surprinse de pe malul romanesc au aratat momentele inspaimantatoare in care silozuri de cereale și depozite au fost avariate…

- O nava militara rusa a deschis focul duminica in Marea Neagra asupra unei nave-cargo sub pavilionul insulelor Palau, care se indrepta catre portul ucrainean Izmail, de pe brațul Chilia al Dunarii, a anuntat Ministerul rus al apararii.

- Mnisterul Afacerilor Externe și Integrarii Europene (MAEIE) condamna recentele atacuri rusești care vizeaza infrastructura civila ucraineana de-a lungul Dunarii, situata in apropiere de granița cu Romania. „Acest atac prezinta riscuri semnificative in exportul de grane din Ucraina și in asigurarea securitații…

- Refuzul Moscovei de a prelungi Acordul pentru cerealele ucrainene la Marea Neagra nu este o surpriza pentru Kiev, obișnuit cu șantajul rusesc asupra acordului inca de la lansarea acestuia, in urma cu un an. In Bugeac, in sud-vestul Ucrainei, o regiune fara ieșire la mare situata intre Moldova, Romania…