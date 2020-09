Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele peruan Martin Vizcarra, amenintat de o procedura de demitere, a acuzat un 'complot' menit sa-l inlature de la putere, dupa difuzarea joi a unor inregistrari audio compromitatoare intr-un scandal de coruptie, transmite AFP preluat de agerpres. 'Nu voi demisiona, nu voi fugi', a spus Vizcarra…

- Recent desemnatul premier peruan Pedro Cateriano a pierdut marti votul de investitura din Congres, fortandu-l pe presedintele Martin Vizcarra sa numeasca un nou guvern in contextul in care tara se lupta cu pandemia de COVID-19, relateaza dpa si EFE, potrivit Agerpres.Cabinetul a fost respins…

- Compania investiții bancare Goldman Sachs susține ca prețul aurului va crește cu 20%, ajungand pana la 2.300 de dolari inainte de sfarșitul anului 2022. Valoarea aurului a atins noi valori record pe 31 iulie, ajungand la peste 2.000 de dolari pe uncie, dar Goldman Sachs considera ca ajunge la un asemenea…

- Optiunea ferma a Germaniei pentru proiectul complex North Stream cu cele doua rute ale sale a schimbat totalmente peisajul european de putere traditional care se baza, in mare, pe reteaua energetica de transport care vine din Rusia si trece prin Polonia si Ucraina.

- Presedintele peruan Martin Vizcarra a remaniat miercuri cea mai mare parte a guvernului, inclusiv pe prim-ministrul Vicente Zeballos, dupa ce numarul mare al cazurilor de infectare cu noul coronavirus i-a afectat popularitatea, transmite joi dpa. Pedro Cateriano, fost premier si ministru al apararii,…

- Modelul hybrid Sian Roadster, de la Lamborghini, va fi produs in doar 19 unitati si va fi lansat in 2021. Are 819 cai putere și accelereaza de la 0 la 100 km/h in mai putin de 2,9 secunde. Viteza maxima este de 350 km/h, anunța MEDIAFAX.Lamborghini a pregatit o surpriza pentru anul viitor,…

- Social-democratii anunta ca sustin impozitarea marilor averi, in perspectiva revenirii la Putere. Liderul PSD Marcel Ciolacu a transmis, intr-un mesaj pe Facebook, ca PSD a redus impozitul pe venitul din munca, la 10%, insa PNL s-a opus acestei masuri, la acel moment."Susțin impozitarea marilor averi,…

- Nursultan Nazarbaev, care a renuntat anul trecut la functia de presedinte al Kazahstanului dupa aproape trei decenii la putere, a fost testat pozitiv cu coronavirus, a anuntat joi biroul sau, potrivit DPA. "Nu exista motiv de alarmare", a precizat biroul sau intr-un comunicat, adaugand ca Nazarbaev…