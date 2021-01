Peru: Guvernul doreşte să calmeze mânia lucrătorilor agricoli Guvernul peruan a lansat vineri dialogul cu reprezentantii lucratorilor agricoli care au manifestat toata luna decembrie pentru a obtine o crestere a salariului lor, noteaza AFP, citata de Agerpres. La sfârsitul lui decembrie, sunt de lucratori au blocat o importanta artera rutiera în nordul Peru pentru a-si face cunoscute revendicarile. În cursul ciocnirilor dintre manifestanti si politie, trei civili au fost ucisi. Dupa doua zile de baraje si altercatii, autostrada Panamericana a fost deblocata si ramâne sub supravegherea politiei.



