Personalul unei bănci, evacuat de urgență Personalul unei filiale bancare din localitatea bistriteana Prundu Bargaului s-a autoevacuat, joi dupa-masa, dupa ce sediul s-a umplut de fum si s-a declansat alarma de incendiu, potrivit datelor comunicate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bistrita-Nasaud, scrie Agerpres. Fumul a pornit de la subsolul bancii, unde s-a constatat ca de vina era centrala termica alimentata cu motorina, care se defectase. "In urma unei defectiuni la centrala termica alimentata cu motorina, a rezultat o degajare de fum ce a declansat alarma de incendiu. Nu au fost generate focare,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

