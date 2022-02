Australia și-a mutat personalul diplomatic ramas in Ucraina in Romania si Polonia, realteaza BBC News. Personalul Ambasadei Australiei in Ucraina a primit ordinul de a parasi aceasta tara, a anuntat ministrul australian de Externe, Marise Payne. Australia si-a mutat inițial ambasada la Liov, dupa ce a inchis-o temporar la Kiev. Personalul diplomatic australian de la […] The post Personalul Ambasadei Australiei in Ucraina, evacuat de la Liov in Romania si Polonia appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .