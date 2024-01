Persoanele matinale au risc crescut de tulburări de alimentaţie Persoanele matinale au o predispozitie genetica pentru tulburari de alimentatie de tipul anorexiei, indica noi cercetari.Anorexia nervoasa este o tulburare psihica din categoria tulburarilor alimentare, caracterizata printr-o reducere anormala a greutații corpului și printr-o deformare a imaginii propriului corp cu teama prevalenta, persistenta, de ingrașare. Noi cercetari indica faptul ca tulburarea de alimentație, anorexia nervoasa, este asociata cu trezitul timpuriu, spre deosebire de multe alte tulburari care tind sa fie nocturne, cum ar fi depresia, tulburarea de alimentație compulsiva și… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele purtatoare ale unei mutatii genetice rare prezinta un risc injumatatit de a dezvolta boala Parkinson comparativ cu cele care au o versiune diferita a acelei gene, conform unui studiu recent, relateaza Live Science. Celebrul boxer Muhammad Ali a avut Parkinson la batranețe Cercetatorii au…

- Minora MUNTEAN ELISA BOBONICA, in varsta de 15 ani, din Alba Iulia, care era data in urmarire ca urmare a faptului ca a plecat de la domiciliu, a fost identificata pe raza municipiului Alba Iulia. Starea acesteia este buna, iar din primele cercetari nu ar fi fost victima vreunei infracțiuni, a anunțat,…

- O echipa internaționala formata din specialiști in sanatate publica, cercetatori in domeniul dependenței, specialiști in sanatate cardiovasculara și metabolica și nutriționiști a descoperit ca trecerea de la o dieta occidentala tipica la un regim alimentar mai sanatos ar putea adauga 10 ani de viața…

- Un studiu realizat de catre oamenii de știința de la Universitatea Gissen din Germania, publicat in publicația Nutrition Journal pe 4 septembrie 2023, a facut o descoperire semnificativa pentru sanatate. Experții au constatat ca exista o legatura intre consumul bauturilor dulci și riscul crescut de…

- Un studiu realizat de catre oamenii de știința de la Universitatea Gissen din Germania, publicat in publicația Nutrition Journal pe 4 septembrie 2023, a facut o descoperire semnificativa pentru sanatate. Experții au constatat ca exista o legatura intre consumul bauturilor dulci și riscul crescut de…

- Cercetatorii au aflat cit de mult ii ia creierului sa se recupereze dupa ce intervine abstinența, in cazul celor care sufera de tulburarea de consum de alcool (AUD) sau alcoolism. Un studiu realizat in SUA a aratat ca persoanele cu tulburare de consum de alcool (AUD) iși recapata grosimea cortexului,…

- Persoanele diagnosticate cu Covid-19 iși pot reduce semnificativ riscul de spitalizare facand gargara cu apa sarata, releva un nou studiu. Remediul popular pentru durerile in gat, apa cu sare s-a dovedit eficienta și in lupta cu noul coronavirus. Oamenii de știința au descoperit ca participanții care…

- Consumul ridicat de sare ar putea fi asociat cu diabetul zaharat de tip 2. Un studiu stabilește pentru prima data o posibila legatura intre acestea. Persoanele care prezinta risc de diabet zaharat de tip 2 știu deja ca trebuie sa evite zaharul, dar noua cercetare sugereaza ca ar trebui sa renunțe și…