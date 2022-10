Stiri pe aceeasi tema

- Bancile din Romania au primit 7.872 de solicitari pentru suspendarea obligațiilor de plata a ratelor, dobanzilor si comisioanelor, de la clienții persoane fizice și juridice, pana la data de 29 august 2022, anunța Asociația Romana a Bancilor (ARB). Solicitarile au fost facute in conformitate cu prevederile…

- Bugetul alocat pentru ultima sesiune din an a programului ‘Rabla Plus’, destinat persoanelor juridice, a fost epuizat in 21 de minute de la inceputul inscrierilor, informeaza Administratia Fondului pentru Mediu (AFM), intr-un comunicat de presa transmis AGERPRES. Pe de alta parte, aproape 1.100 de persoane…

- Facturile mari la energie nu creeaza decat frustrari in randul populatiei, fustrari care in viitor si nu unul tocmai indepartat se pot transforma in revolte si haos cu toate consecintele nefaste ce tin de aceste miscari necontrolate. Filosoful Mihai Sora, in varsta de 105 ani, a relatat pe contul sau…

- Profesorii care dau meditații sunt obligați sa dețina casa de marcat, subliniaza ANAF intr-un ghid. Pentru sumele obținute din aceasta activitate extra, profesorii trebuie sa achite impozit pe venit și CASS (daca este cazul). Citește in continuare in ce cazuri sunt obligați profesorii sa aiba casa de…

- ANAF poate sa emita in format electronic o serie intreaga de documente, precum invitația, minuta intalnirii, procesul verbal sau chiar raportul de verificare in ceea ce privește persoanele fizice care sunt controlate. Un ordin in acest sens a fost publicat in Monitorul oficial.

- Tot mai mulți romani sunt interesați de achiziția unei mașini electrice in contextul prețurilor mari la combustibil.Unii dintre cei care au cumparat deja o astfel de mașina s-au declarat mulțumiți de economiile pe care le-au facut și datorita posibilitații de a incarca autoturismele gratis…

- Romanii sunt tot mai interesati sa cumpere vechime in munca. Peste 17.400 de contracte au fost incheiate pana in acest moment. Dintre solicitanții care vor sa-si completeze stagiul, mare parte sunt cei care au lucrat in strainatate fara contract.

- Senatul din SUA a aprobat zilele trecute Legea de reducere a inflației 2022, prin care companiile mari sunt taxate, Fiscul este intarit, iar persoanele cu venituri mici primesc ajutor in privința cheltuielilor legate de sanatate (vezi mai multe detalii ceva mai jos).