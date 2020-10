Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele cu grupa sanguina O pot fi mai puțin vulnerabile la Covid-19 și au o probabilitate redusa de a se imbolnavi grav, potrivit a doua studii publicate miercuri, citate de CNN. Experții spun ca este nevoie de mai multe cercetari. Cercetarea ofera dovezi suplimentare ca grupa de sange poate juca…

- Oamenii cu grupa de sange 0 ar putea fi mai puțin vulnerabili la Covid-19 și ar prezenta un risc mai scazut de a face forme severe, potrivit unor studii publicate miercuri. Cu toate acestea, experții spun ca este nevoie de continuarea cercetarilor, relateaza CNN. Motivul acestei legaturi nu este clar…

- Studiul realizat de cercetatorii danezi releva noi informatii potrivit carora grupa de sange ar putea avea un rol in predispozitia unei persoane de a se infecta si sansele de a contracta o forma grava a bolii. Oamenii de stiinta spun ca dintre 7.422 de persoane testate pozitivi pentru COVID-19,…

- Județul Suceava a raportat, duminica, 36 de cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2, depistate din 206 persoane testate in ultimele 24 de ore.Distinct de cazurile nou confirmate, in urma retestarii pacienților care erau deja pozitivi, 9 persoane au fost reconfirmate pozitiv, din 431 reconfirmari la ...

- Varsta pacientilor cu forme grave de Covid a scazut in ultima perioada și tot mai multe persoane de 35-40 de ani fac forme severe de boala. The post Un cunoscut medic roman ne spune de ce apar forme severe de coronavirus la tineri. Purtarea maștii are un dublu efect benefic appeared first on Renasterea…

- CHIȘINAU, 9 sept - Sputnik. Oamenii legii trag un semnal de alarma in legatura cu nepasarea oamenilor in ceea ce se refera la respectarea normelor de protecție impotriva COVID-19. Polițiștii au documentat in luna septembrie 423 de contravenții privind nerespectarea masurilor de profilaxie, prevenire…

- Specialiștii trag un semnal de alarma. Coronavirusul a suferit mutații iar o noua categorie de persoane este afectata. Tot mai multi tineri din Europa sunt infectati cu noul coronavirus și fac forme grave. Mulți dintre .. The post Semnal de alarma: Covid-19 a suferit mutații. Tot mai mulți tineri fac…

- O familie din Craiova a fost distrusa de coronavirus. Florin Cazacu, un asistent medical in varsta de 45 de ani, era la mare cand a inceput sa se simta rau. In scurt, soția și cei doi copii ai lor au fost depistați pozitiv, insa coșmarul nu s-a oprit, intrucat barbatul a murit.