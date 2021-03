Stiri pe aceeasi tema

- Cu sprijinul echipajelor de jandarmi s-au organizat transportul și distribuirea de la sediul Direcției de Sanatate Publica Iași catre centrele de vaccinare din județul Iași a unui numar de 3.690 doze de vaccin Pfizer, astfel: 1. Sala de sport Centrul Civic Podu Iloaiei: 11 flacoane (11×6=66 doze); 2.…

- AVERTIZARE DE FENOMENE METEOROLOGICE PERICULOASE COD PORTOCALIU in județele Botosani, Suceava și Iasi Fenomene avertizate: intensificari ale vantului cu viteze de 70…80 km/h, zapada puternic spulberata, vizibilitate redusa semnificativ Zone vizate: – Județul Botosani; – Județul Suceava: zona joasa;…

- Cu suportul și protecția echipajelor de jandarmi, s-a organizat distribuirea de la sediul Direcției de Sanatate Publica Iași catre centrele de vaccinare din judelul Iași a unui numar de 2.694 doze de vaccin Pfizer impotriva SARS-CoV-2, necesar administrarii rapelului, astfel: 1. Spitalul Clinic de Urgența…

- Pentru etapa a II-a de vaccinare impotriva COVID-19 in județul Iași s-au ocupat pe platforma https://vaccinare-covid.gov.ro/ pana in acest moment 17.201 locuri pana pe 31 ianuarie 2021. Avand in vedere ca in data de 18 ianuarie incepe procedura de vaccinare in cele 17 centre de vaccinare din județul…

- Autoritațile locale au pus la punct ultimele pregatiri pentru demararea celei de-a etape de vaccinare a populației. Centrele de vaccinare antiCovid 19 organizate de municipalitate sunt pregatite pentru campania care incepe luni, 18 ianuarie. Iata cateva imagini. Ca primar, a ramas o prioritate pentru…

- La startul celei de-a doua etape a campaniei naționale de vaccinare, vineri 15 ianuarie, Libertatea a discutat cu locuitorii din Ciurea, prima comuna din Iași care a fost carantinata in starea de alerta. Cei mai mulți vor sa se vaccineze. Dar trebuie sa mai aștepte: Prefectura Iași a decis ca centrul…

- Cu prilejul sarbatorii religioase Botezul Domnului (Boboteaza) miercuri, 06 ianuarie 2021, mai multe echipaje de jandarmi ieseni se vor afla in misiune, in zona a opt lacașe de cult, din Iasi, Pascani, Targu Frumos, Harlau și Raducaneni, unde in fiecare an exista un aflux mare de credincioși. Jandarmii…