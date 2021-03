Stiri pe aceeasi tema

- Un schior care practica sporturi de iarna in Bucegi s-a accidentat, duminica dupa-amiaza, in Valea Morarului, intr-o zona foarte periculoasa, actiunea de recuperare a acestuia fiind dificila din cauza riscului mare de producere a avalanselor. Coordonatorul Salvamont Busteni, Laurentiu Paraschiv, a declarat,…

- O persoana a fost grav ranita, duminica, pe domeniul schiabil Voineasa, victima urmand sa fie preluata de un elicopter pentru a fi transportata la o unitate medicala. Potrivit datelor postate pe pagina de Facebook a Salvamont Romania, echipele de salvatori din Voineasa intervin pentru acordarea…

- Stațiunile montane au fost arhipline in acest weekend. Zeci de turiști au dansat și au cantat, sambata seara, in Voineasa, județul Valcea fara sa respecte masurile de prevenție. Imaginile cu petrecerea au fost postate pe pagina de Facebook a Domeniului Schiabil Transaplina-Voineasa. Intre timp salvamontiștii…

- Ministrul Culturii Bogdan Gheorghiu a solicitat ca angajații care lucreaza in muzee și bilblioteci dar și cei care luccreaza in domeniul spectacolelor sa fie incluși in etapa a doua a campaniei de vaccinare anti-coronavirus. Solicitarea a fost adresata ministrului Sanatații Vlad Voiculescu. „Avand in…

- Primul roman depistat ca fiind infectat cu coronavirus, la sfarșitul lunii februarie, s-a reinfectat in prezent. Barbatul de 25 de ani din Gorj este asimptomatic și se afla in carantina, in Germania, acolo unde locuiește. Vestea ca s-a reinfectat a fost data chiar de el, pe Facebook. A anuntat ca si…

- Omul care are pe maini finanțele Romaniei, Florin Cițu, este noua propunere de premier a Partidului Național Liberal. Liberalii vor merge sa se consulte cu Klaus Iohannis, urmand ca dupa toate intalnirile cu partidele parlamentare președintele țarii sa desemneze premierul care urmeaza sa formeze viitorul…