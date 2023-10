Persistă atmosfera de panică în Franța: alerte cu bombă la 14 aeroporturi, pentru a treia zi consecutiv Vineri, 14 aeroporturi regionale din Franța au fost afectate de alerte cu bomba, iar trei dintre ele au fost evacuate. Conform unor surse din domeniul aeroportuar, 14 aeroporturi regionale au fost afectate, dintre care doua au fost evacuate: Bordeaux (sud-vest) și Beziers (sud). Alte aeroporturi au primit mesaje amenințatoare, inclusiv aeroportul din Rennes (vest), care a fost, de asemenea, evacuat „ca masura de precauție„, conform serviciilor de stat. Aceasta reprezinta a treia zi consecutiva in care astfel de alerte perturba funcționarea unor aeroporturi, in timp ce vacanța școlara de Toussaint… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

