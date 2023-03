Comisia Europeana a prezentat miercuri propuneri de modernizare a normelor privind permisele de conducere, inclusiv introducerea unui permis de conducere digital valabil in intreaga UE, precum si noi dispozitii pentru a facilita aplicarea normelor de circulatie la nivel transfrontalier, se arata intr-un comunicat al Executivului comunitar. Anul trecut, peste 20.000 de persoane si-au pierdut viata […] The post Permis digital pentru șoferii din UE. Ce presupune propunerea Comisiei Europene appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .