Permis de conducere special pentru cei cu mașini foarte puternice. Ce țară introduce categoria U Australia introduce un nou permis de conducere pentru cei care detin masini foarte puternice. Masura va intra in vigoare incepand cu data de 1 decembrie 2024 in statul Australia de Sud, scrie gandul.ro. Acum, 270 de soferi vor avea nevoie de categoria U notata in permisul de conducere pentru a putea urca la volanul unei masini sport. Parlamentul australian a modificat legislația și a introdus ”permisul de conducere pentru supercar”. Aceasta licența speciala este destinata șoferilor de „vehicule de mare putere”. Astfel ca, cei care sunt la volanul unui supercar, cum ar fi Lamborghini Huracan, nu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O țara din lume va introduce un nou permis de conducere! Cei ce vor beneficia de acest act vor fi șoferii cu masini foarte puternice. Cum va arata acesta și ce condiții trebuie sa indeplinești pentru a-l avea.

- Noi vești pentru romani! Permisul de conducere clasic este condamnat la dispariție. Este deja stiut faptul ca permisul de conducere este o autorizație administrativa necesara pentru a conduce pe drumurile publice vehicule motorizate. Cu toate acestea, acest document va fi inlocuit cu permisul de conducere…

- Barbat din Saliștea cercetat de polițiști: A fost depistat la volanul unei mașini neinmatriculate, in trafic, fara permis de conducere. Autoturismul avea și numere false Un barbat din Saliștea este cercetat de polițiști dupa ce a fost depistat la volanul unei mașini neinmatriculate, in trafic, fara…

- Președintele Klaus Iohannis a trimis vineri Parlamentului, spre reexaminare, legea care prevede ca permisul de conducere eliberat pentru categoria B este valabil si in cazul anumitor tipuri de motociclete.Proiectul de lege retrimis pentru reexaminare stabilește ca: „Permisele de conducere eliberate…

- In data de 4 iulie, ora 08:50, Poliția orașului Baia Sprie a fost sesizata prin SNUAU 112 despre faptul ca din direcția Sighetu Marmației catre Baia Mare se deplaseaza un autoturism al carui conducator auto pare sa se afle sub influența bauturilor alcoolice. Avand in vedere cele sesizate, polițiștii…

- Duminica seara, 18 iunie, la ora 22.15, in timp ce polițiștii de ordine publica din Baia Mare se aflau in timpul serviciului de patrulare au procedat la oprirea unui autoturism pentru control. La volan a fost identificat un barbat de 32 de ani din Baița de Sub Codru, care nu deține permis de conducere…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptatnmarti un proiect de lege prin care permisul de conducere eliberat pentru categoria B este valabil si in cazul anumitor tipuri de motociclete, potrivit Agerpres.

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, marti, cu 261 de voturi "pentru" si o abtinere, un proiect de lege prin care permisul de conducere eliberat pentru categoria B este valabil si in cazul anumitor tipuri de motociclete.Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Ordonantei de urgenta…