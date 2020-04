Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un mediu economic deja destul de afectat chiar inainte de apariția crizei declanșate de noul coronavirus și un context social marcat de valul de romani intorși in țara și de un numar extrem de mare de șomeri, mediul de business din Romania va trebui sa faca fața unei noi amenințari. Companiile…

- Romania, ca multe alte tari aflate in plina pandemie, se afla in fata unei duble crize: cea sanitara si cea economica. Pentru cea din urma, statul a luat cateva masuri, unele mai eficiente ca altele, in timp ce mediul privat s-a mobilizat cum a putut mai bine si pentru a da o mana de ajutor (binevenita),…

- UCMR (Uniunea compozitorilor și muzicologilor din Romania) le cere radiourilor și televiziunilor din țara noastra sa difuzeze mai multa muzica romaneasca pentru ajuta artiștii, mulți fara nici un venit in acesta perioada critica.”Difuzați muzica romaneasca pe posturile de radio și televiziune. Trebuie…

- Discursul negativist este de regula antonim cu gasirea de soluții, in contextul de astazi al pandemiei de coronavirus. Intr-adevar, va urma o perioada dificila pentru piața imobiliara, dar suntem consultanți caliți, cu cele mai bune rezultate și in...

- Florin Citu a afirmat ca Romania va continua sa beneficieze de surse de finantare din imprumuturi, asa cum s-a intamplat in ultima perioada. "Eu nu vad probleme de finantare. Din imprumuturi, este clar, pentru ca veniturile de la buget vor scadea in perioada urmatoare, sunt companii care nu mai functioneaza…

- Lora și Ionuț Ghenu au plecat intr-o vacanța exotica, chiar in plina epidemie de coronavirus. Cei doi sunt insa acum blocați in Bali și nu se mai pot intoarce in țara. Zborul e pe 7 aprilie a fost anulat. Artista a facut primele declarații despre situația in care se afla, in cadrul emisiunii Vorbește…

- Oana Roman a explicat prin ce trece atat ea, cat și familia ei, in contextul pandemiei de coronavirus. Inainte de pandemie, vedeta se bucura de vacanțe exotice, ieșire in oraș și o afacere cu rochii, insa totul a luat o turnatura nefavorabila, ajungand sa ia in calcul pensia mamei sale, potrivit spynews.ro. …

- Niculina Stoican se numara printre cele mai cunoscute nume din industria muzicii populare din Romania. Cu toate acestea, viata a incercat-o dur pe artista. Invitata in platoul emisiunii "Rai da buni", cantareata a vorbit despre perioada in care sotul a fost arestat, dar si despre lectiile pe care a…