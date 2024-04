Stiri pe aceeasi tema

- Au trecut aproape trei ani de cand Oana Roman și Marius Elisei au divorțat, dar vedeta are probleme in continuare in a renunța la numele fostului soț pe Instagram. De curand, a povestit prin ce trece de cand a inceput sa faca demersurile pentru ca numele de Elisei sa dispara de pe rețeaua de socializare.

- Oana Roman traverseaza cea mai grea perioada a vieții sale. Vedeta a pierdut una dintre cele mai importante persoane din viața sa și se confrunta acum cu o tristețe de nedescris. Vedeta a transmis un mesaj emoționant, la o luna de la moartea mamei sale, Mioara Roman. Oana Roman, marturisiri dureroase…

- Oana Roman a facut o noua dezvaluire. Fiica Mioarei Roman a spus cine a fost marea ei iubire, dar și de ce au ajuns la desparțire deși credeau ca sunt suflete pereche. Vedeta a facut dezvaluiri in cadrul unui podcast.

- Oana Roman este distrusa de durere de cand mama ei a murit. Mioara Roman s-a confruntat cu probleme de sanatate serioase, iar tocmai grija Oanei Roman fața de femeia care i-a dat viața l-ar fi deranjat pe Marius Elisei. Vedeta marturisea ca fostul soț a pus-o sa aleaga intre cei doi, deși știa cat de…

- Oana Roman și-a condus ieri, 26 februarie, pe ultimul drum, mama. Mioara Roman s-a stins din viața la 83 de ani, pe 23 februarie, la azilul unde locuia de cațiva ani. Vedeta sufera dupa pierderea mamei, pe care a și visat-o. Oana Roman se afla intr-o vacanța in Egipt vineri, atunci cand a aflat ca mama…

- Trupul neinsufletit al Mioarei Roman a fost depus astazi la Biserica Sfantul Gheorghe Nou, strada Cavafii Vechi nr. 6, din Capitala, iar familia și prietenii au venit sa iși ia ramas bun de la mama Oanei Roman. Printre cei prezenti s-a aflat și Petre Roman, fostul soț, care i-a adus acesteia un omagiu.Astazi,…

- Oana Roman este foarte activa pe conturile de socializare și iși tine la curent fanii cu tot ceea ce face, zi de zi. Astazi, vedeta a postat in mediul online un video, in care povestește ce i s-a intamplat atunci cand a mers sa cumpere le gume de la o doamna pe c are o cunoștea de 2 ani.„Sa va povestesc…

- Cum ne influențeaza iarna și frigul, din punct de vedere psihic și fizic. Ce sa facem pentru a fi mai puțin afectați Cum ne influențeaza iarna și frigul, din punct de vedere psihic și fizic? Este o intrebare pe care ne-o punem in sezonul rece, atunci cand constatam anumite schimbari in organismul nostru,…