Perioadă de foc pentru pompierii prahoveni. Incendii de vegetație, intervenții și în județe vecine V. S. Un incendiu violent a cuprins, ieri, vegetația uscata din localitatea Jugureni, satul Marginea Padurii, pe o suprafața de 120 de hectare. Potrivit ISU Prahova, și trei locuințe parasite au fost afectate de flacari. La fața locului au fost mobilizate și au intervenit echipaje de pompieri cu doua autospeciale de stingere și o autospeciala de prima intervenție și comanda. Pompierii prahoveni au intervenit cu doua autospeciale de stingere și in satul Fintești din comuna Naeni, din județul Buzau, unde o locuința a fost cuprinsa de flacari, incendiul manifestandu-se generalizat, pe o suprafața… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

