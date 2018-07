Stiri pe aceeasi tema

- Conflictul de ordin comercial dintre SUA si China are deja efecte la nivel global, iar expertii constata ca peisajul comertului mondial a inceput sa se schimbe, Beijingul investind de noua ori mai mult in Europa decat in America de Nord, informeaza CNBC.

- Uniunea Europeana poate juca o carte importanta in razboiul comercial dintre SUA si China, cu conditia sa ramana unita, a apreciat sambata directorul general al Fondului Monetar International (FMI), Christine Lagarde, potrivit AFP.

- Uniunea Europeana poate juca o carte importanta in razboiul comercial dintre SUA si China, cu conditia sa ramana unita, crede directorul general al Fondului Monetar International (FMI), Christine...

- Globalizarea pare sa fi ajuns la un punct de cotitura. Razboiul taxelor de import dintre SUA și China, extins acum și catre Uniunea Europeana, pare sa aiba o direcție nedorita: creșterea prețurilor pentru produsele implicate. Iar industria auto, un exemplu in domeniul comerțului internațional, are mari…

- Globalizarea pare sa fi ajuns la un punct de cotitura. Razboiul taxelor de import dintre SUA și China, extins acum și catre Uniunea Europeana, pare sa aiba o direcție nedorita: creșterea prețurilor pentru produsele implicate. Iar industria auto, un exemplu in domeniul comerțului internațional, are mari…

- Razboiul comercial declansat de Donald Trump intre Statele Unite și Uniunea Europeana ar putea scumpi și la noi whiskey-ul, motocicletele americane sau calculatoarele produse peste ocean și pe care Romania le importa. Americanii au anuntat supra-taxarea otelului si aluminiului, dar si intentia de…

- China, Uniunea Europeana, Mexicul și Canada, Japonia ... Iata o panorama a fronturilor deschise de Washington in razboiul comercial declarat marilor parteneri ai Statelor Unite, potrivit La Libre , citat de Rador.

- Acalmie si negocieri in razboiul comercial SUA-China in care ambele parti au inceput sa urce taxele vamale pentru diferite produse in incercarea de a echilibra situatia deficitului comercial american fata de China.