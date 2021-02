Periloc in trafic! Prins fara permis de conducere la volan Prins de politisti pentru ca nu avea permis de concudere la volan.Urmare a cercetarilor politistilor din cadrul Serviciului Rutier, in cursul zilei de ieri a fost retinut un barbat, de 43 de ani, sub aspectul savarsirii infractiunii de conducere fara permis. In sarcina acestuia au fost retinute 2 astfel de infractiuni la regimul circulatiei rutiere, constand in faptul ca, la data de 8 februarie a.c., in jurul orei 08.20, a condus un autoturism pe bulevardul I.C. Bratianu din municipiul Constanta ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe infractiuni la regimul rutier, au fost constatate de politistii din judetul Constanta. La data de 11 februarie a.c., in jurul orei 07.40, politisti din cadrul Serviciului Rutier au identificat un barbat, de 31 de ani, care a condus un autoturism pe bulevardul I.C. Bratianu din municipiul Constanta,…

- Infractiuni la regimul rutier au fost constatate de politistii din judetul Constanta. In toate cauzele au fost intocmite dosare de cercetare penala. Un barbat, de 34 de ani, care a condus un autoturism pe bulevardul Mamaia din statiunea Mamaia, avand asupra sa un permis de conducere, aparent eliberat…

- Un tanar de 23 de ani a fost prins cu alcoolemie record la volan in Cluj-Napoca, deși nu are permis de conducere, iar mașina, neinmatriculata, avea placuțele expirate, luate de la alt vehicul. Tanarul a fost reținut. Politistii Secției 4 din Cluj-Napoca au retinut un tanar in varsta de 23 de ani, din…

- Peste 300 de masini au fost verificate intr o actiune privind prevenirea si combaterea faptelor de conducere sub influenta bauturilor alcoolice si conducere fara permis.In cursul zilei de ieri, in intervalul orar 14.00 22.00, politisti din cadrul Serviciului Rutier au desfasurat o actiune pe linia prevenirii…

- Un tanar fara permis de conducere a nenorocit un puști de 13 ani care voia sa traverseze strada. Șoferul care l-a lovit nu mai avea drept de conducere dupa ce a fost prins cu viteza. In urma cu cateva saptamani, a fost prins in trafic la volan, iar atunci polițiștii au deschis pe numele sau Articolul…

- Tanar constantean, prins de politisti la volan, fara a poseda permis de conducere si fiind sub influenta bauturilor alcoolice. Conducea o masina furata in cursul zilei de azi.Astazi, 19 noiembrie, politistii Biroului Rutier din cadrul Politiei Municipiului Tulcea au depistat un tanar de 17 ani, din…

- Un echipaj rutier din cadrul Politiei orasului Gura Humorului a oprit pentru control pe Bulevardul Bucovina din localitate, autoturismul condus de un barbat de 21 de ani din comuna Valea Moldovei. Conducatorul auto a prezentat un permis de conducere, dar existand suspiciuni rezonabile ca acest permis…

- Polițiștii clujeni au depistat, serile trecute, un tanar care s-a urcat la volan deși nu deținea un permis de conducere și se afla sub influența bauturilor alcoolice.”La data de 14 noiembrie a.c., in jurul orei 00.50, polițiștii rutieri și de ordine publica din cadrul Poliției orașului Huedin au depistat…