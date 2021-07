Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al Casei Albe, Jen Psaki, a criticat joi, 22 iulie 2021, reacția Chinei la ancheta Organizației Mondiale a Sanatații asupra originilor Covid-19. China a respins joi, 22 iulie, propunerea OMS de a continua investigarea originii pandemiei in țara asiatica, unde au fost identificați…

- Opozitia Beijingului fata de continuarea anchetei Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) cu privire la originea pandemiei de COVID-19 este 'iresponsabila' si 'periculoasa', a declarat joi purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, transmite AFP. 'Nu este momentul sa se faca…

- SUA au considerat joi „ingrijorator” un articol publicat de ziarul Washington Post, potrivit caruia China a inceput sa construiasca aproape 120 de silozuri de lansare pentru rachete balistice intercontinentale, capabile sa transporte incarcatura nucleara.

- ”In prezent, avem in derulare comisii rogatorii internationale aproape pe toate continentele in incercarea de a gasi bani si bunuri obtinute de persoane cercetate de noi pentru savarsirea unor infractiuni de coruptie atat in tarile UE, dar si in tari din Africa, din Asia. Si aici, sigur, si in legatura…

- Joe Biden si liderii celor mai bogate sase state ale lumii solicita noi probe privind originea coronavirusului si promit livrarea de cel putin un miliard de doze de vaccinuri in urmatorul an, potrivit unui comunicat obtinut de Bloomberg News. G-7 “solicita Chinei sa respecte drepturile omului si libertatile…

- Ministerul de Externe al Rusiei susține ca, in martie, Statele Unite au depașit cu 101 de unitați numarul de arme permis de tratatul START-3 , relateaza Kommersant. Tratatul START-3 ține cont de rachete balistice intercontinentale (MBR), rachete balistice pentru submarine (BRPL) și pentru…

- Momente cumplite pentru moldovenii care au revenit ieri acasa cu o cursa de avion de la Tel Aviv. Aeronava ar fi fost blocata deasupra orașului, fiindu-i interzisa aterizarea din cauza atacului cu rachete. Despre asta a scris liderul Platformei DA, Andrei Nastase, intr-o postare pe facebook.

