- Mohamed Salah a postat luni un mesaj emoționant de Craciun, cu trimitere la conflictul din Gaza intre Israel și Hamas. Este a doua oara cand fotbalistul lui Liverpool se exprima in contextul luptelor din Orientul Mijlociu.

- Consiliul European deschide negocierile de aderare la UE cu Ucraina și Republica Moldova/Noi provocari in plan extern in 2024. Uniunea Europeana a decis aseara sa inceapa discuțiile privind aderarea Ucrainei și Republicii Moldova la blocul comunitar. Ungaria a renuntat astfel la dreptul sau de veto.…

- Conflictul din Orientul Mijlociu a declanșat speculații cu privire la ceea ce ar putea sa urmeze la nivel mondial, iar conform unor previziuni, acesta s-ar putea extinde. De altfel, aceasta este și previziunea lui Victor Ponta despre razboiul din Israel. Razboiul dintre Israel și Hamas ar putea deveni…

- Presedintele american a declarat, joi, intr-o discutie cu Gabriel Boric, presedintele chilian, ca ceea ce se intampla intre Israel si Hamas este un conflict de o gravitate istorica, ce va modela intreaga lume in urmatoarea jumatate de secol, relateaza Le Figaro, citata de News.ro.

- In martie 2023, Xi Jinping a vizitat Moscova. La finalul vizitei, avind grija sa fie bine auzit și filmat de jurnaliști, i-a spus lui Vladimir Putin ca impreuna vor conduce un proces de schimbare la scara mondiala cum nu s-au mai vazut in ultima suta de ani. Putin, care și-a construit in decenii o imagine…

- Ca emigrant/imigrant, candva, eu insami, cred ca privesc altfel problema imigrației, fața de oamenii care n-au fost nevoiți/forțați/dispuși vreodata sa plece din propria țara, ca sa iși construiasca o viața in alta parte. Imediat dupa izbucnirea conflictului dintre Israel și Hamas, am auzit voci in…

- Romania a fost printre cele 44 de state care s-au abținut de la votul rezoluției ONU privind conflictul din Orientul Mijlociu, alaturi de mai multe țari europene, precum Republica Moldova, Ucraina, Bulgaria, Italia, Germania sau Marea Britanie.