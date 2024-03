Pericolul nevăzut de la Euro 2024 Nici nu a inceput „europeanul” din Germania, ca deja se vorbește despre primele pericole și probleme. Poliția din Germania este in alerta din cauza suporterilor! Ultrașii germani planuiesc batai pe grupurile de pe „dark web”, unde se pare ca țintele principale ar fi fanii englezi. O publicație britanica a scris despre inmulțirea huliganilor care ar […] The post Pericolul nevazut de la Euro 2024 first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Stiri pe aceeasi tema

